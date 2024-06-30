Повестки по почте, отключения света, вступительная кампания: что изменится в июле

У военнообязанных остается все меньше времени на обновление учетных данных, поскольку через несколько недель нарушителей ждут штрафные санкции. К тому же с середины июля повестки будут отправлять по почте. Отключений света в следующем месяце может стать еще больше. У абитуриентов стартует вступительная кампания, а для школьников вводят платный проезд в столичном транспорте.

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Обновление данных военнообязанных. Срок истекает

Согласно новому закону о мобилизации, все военнообязанные граждане должны обновить свои учетные данные в течение двух месяцев – с 18 мая по 16 июля 2024.

Сделать это можно лично в ТЦК и СП, ЦНАПах или онлайн в приложении Резерв+. Актуализировать информацию о себе нужно следующим категориям:

военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет

призывникам и резервистам

забронированным лицам

лицам, имеющим отсрочку

военнообязанным женщинам

С приближением предельного срока в Верховной раде появился законопроект о продлении возможности обновления данных еще на 90 дней, но в Министерстве обороны не поддержали это предложение.

Если в установленный срок данные не будут обновлены, военнообязанному грозит административная ответственность в виде штрафа от 17 тыс. грн.

Больше о том, как будут наказывать тех, кто не обновил данные в ТЦК, можно узнать в отдельном материале.

Повестки в ТЦК по почте

По истечении срока уточнения военно-учетных данных повестки в ТЦК и СП будут отправлять по почте.

Постановлением №747 правительство определило, что повестка о вызове в ТЦК на адрес места жительства может быть направлена по почте ​​по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных (после 16 июля).

Подтверждением вручения повестки в случае отправки по почте является:

день получения почтового отправления лицом, подтвержденным информацией и/или документами от почтового оператора;

лицом, подтвержденным информацией и/или документами от почтового оператора; день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства.

По словам спикера Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина, непосредственно в повестке получатель не должен расписываться.

"При этом день явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее 14-го дня со дня отправки повестки средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении", – отметил спикер.

Отключения света

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры обстрелами РФ украинцы несколько месяцев живут в условиях постоянных отключений света. В июле ограничения продолжатся, а периодов без электричества может стать еще больше.

Нагрузка на энергосистему увеличивается из-за обстрелов, ремонта энергоблоков АЭС и жаркой погоды.

"Мы приближаемся к летнему пику. Пик у нас – июль и август. Причина – большое потребление из-за кондиционеров. Генерация не увеличивается, а уменьшается из-за обстрелов, и промежутки между подачей света в домах, к сожалению, будут увеличиваться", – рассказал исполнительный директор ДТЭК. Дмитрий Сахарук.

В то же время правительство работает над тем, чтобы отменить отключение света в прифронтовых регионах, где и так тяжелая гуманитарная ситуация и высокая опасность из-за российских атак. В ближайшие дни определят конкретные районы, где электричество не будет выключаться.

На июль анонсировали обновление списка объектов критически важной инфраструктуры, где не будут выключать свет. От линий, питающих критическую инфраструктуру, должны максимально отсоединить всех остальных потребителей.

Кроме того, критические объекты планируют разделить по сезонам. Ведь среди них есть чрезвычайно важные в течение отопительного периода, но летом они не работают.

Платный проезд для школьников

В течение летних каникул проезд для школьников в общественном транспорте Киева будет платным.

Такие условия введут с 1 июля по 31 августа, а с начала учебного года проезд снова станет бесплатным.

При этом учащиеся могут купить проездной в месяц со скидкой в ​​75% в терминале самообслуживания, приложении "Киев цифровой", на сайте и в приложении EasyPay или на сайте КП ГИОЦ. Также проездной можно приобрести в кассах метро "Выдубичи 1", "Почайная 1", "Вокзальная".

В КГГА отмечают, что с 1 июля по 31 августа за проезд в городском общественном транспорте на общих основаниях должны платить и курсанты высших военных учебных заведений Киева.

Старт вступительной кампании

1 июля на сайте Единой государственной базы по вопросам образования стартует регистрация кабинетов абитуриентов заведений высшего образования Украины (ЗВО).

В электронном кабинете можно будет в дистанционном режиме подать заявление на поступление в ЗВО, заполнить данные для регистрации на вступительные испытания.

Регистрация заявлений на участие во вступительных испытаниях (собеседования, творческие конкурсы) начнется 3 июля, а непосредственно прием заявлений будет проходить с 19 по 31 июля.

Поступающие могут подать до 5 заявлений на бюджетную форму обучения в любое заведение высшего образования без ограничения количества специальностей, и до 10 заявлений на контракт.

Подавая заявление на бюджетную форму обучения, нужно будет указать приоритетность учебного заведения.

Не позже 5 августа обнародуют списки рекомендованных для зачисления на бюджет, и не ранее 9 августа – на контракт.

Подтвердить заведение высшего образования для зачисления на бюджет можно будет до 18:00 9 августа.

Зачисление на бюджетные места состоится не позднее 10 августа, на обучение по контракту – до 30 августа.

Перевод на вакантные бюджетные места лиц, зачисленных на контракт, будет проходить до 17 августа 2024.

Выплаты ВПЛ. Изменятся ли правила

В июне внутренне перемещенные лица (ВПЛ) столкнулись с задержкой выплат. Однако в Минсоцполитики заверили, что пособие выплачивается поэтапно и никаких изменений в правилах не планируется. Выплаты за июнь в дальнейшем будут произведены в полном объеме.

Часть ВПЛ получает деньги ежемесячно после 15 числа (т.е. в первом выплатном периоде), а еще часть – после 28 числа (во втором выплатном периоде).

Суммы выплат также неизменны: 2 тыс. грн – на взрослого, 3 тыс. грн – на несовершеннолетних и лиц с инвалидностью.

Стоит отметить, что с 1 марта 2024 года для тех ВПЛ, которые получали помощь ранее, она была продлена до 1 сентября, но с учетом ряда условий. Выплаты переназначили пенсионерам, лицам, которые ухаживают за детьми, тяжело больными, лицами с инвалидностью, не имеющим доходов или с низким доходом.

Важные изменения для украинцев в Польше

С 1 июля вступят в силу поправки в закон о помощи украинским беженцам в Польше. Новые правила предусматривают продление срока временной защиты до 30 сентября 2025, расширение доступа к медицинским услугам, семейным и социальным выплатам, пособиям, выплачиваемым ZUS.

В то же время сроки подачи документов на получение PESEL UKR сократят. Раньше это можно было сделать в течение 30 дней после приезда в Польшу, с 1 июля – сразу после пересечения границы.

Единовременное пособие в 300 злотых отменяется. Также отменяются льготы, связанные с компенсацией расходов на пребывание и питание беженцев, понесенных владельцами частной собственности.

Предоставление выплаты по программе Dobry Start (300 злотых для приобретения школьных принадлежностей и т.п.) будет зависеть от того, выполняет ли ребенок программу годовой подготовки к школе, обязательную школьную программу или программу заведения дошкольного образования.

Праздники и выходные в июле

В июле украинцы отмечают День Государственности. Этот праздник совпадает с Днем крещения Киевской Руси, который также совпадает с церковным Днем памяти равноапостольного Князя Владимира Великого.

Раньше датой всех этих праздников было 28 июля. Однако после церковной реформы ПЦУ, когда почти все религиозные праздники сместились на 13 дней назад, президент Владимир Зеленский издал указ и о переносе Дня Государственности.

Начиная с 2024 года, праздник приходится на15 июля. Согласно КЗоТ, День Государственности должен быть дополнительным выходным, но из-за военного положения в стране все дополнительные дни отдыха отменены.

Поэтому выходными днями в июле для украинцев будут только субботы и воскресенья: 6, 7, 13,14, 20, 21, 27, 28 число.

При подготовке использовались: информация КГГА, правительственного портала, интервью главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого для hromadske, публикации портала Министерства обороны Украины, пояснительная записка к законопроекту №11305, постановление Кабмина №474 от 25 июня, интервью пресс-секретаря Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина изданию Telegraf, информация сайта Yavp.pl.