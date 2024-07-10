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ТЦК будуть виписувати повістки по-новому: що зміниться

Ілюстративне фото: Кабмін ухвалив постанову щодо централізованого друку повісток (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів України ухвалив постанову щодо зменшення паперового навантаження на ТЦК та централізованого друку повісток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Згідно з постановою, відтепер ТЦК зможуть формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що суттєво спрощує та прискорює процедуру.

Раніше операторам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що займало багато часу та ресурсів. Тепер цей процес стає централізованим: повістки можна сформувати та роздрукувати за допомогою реєстру "Оберіг".

Також працівники ТЦК зможуть підписувати повістки за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Зазначається, що ці нововведення дозволять зменшити паперове навантаження на ТЦК та оптимізувати процеси військового обліку, підвищивши їхню ефективність.

"Варто зазначити, що спосіб оповіщення військовозобовʼязаних не змінився - повістки й надалі будуть вручатися особисто або надсилатися засобами пошти", - пояснили у Міноборони.

Мобілізація в Україні та вручення повісток

Нагадаємо, після вступу в силу закону про мобілізацію 18 травня 2024 року значно розширилося коло осіб, які наділені правом вручати повістки.

Вони діляться на умовні категорії: від тих хто може вручати повістки у громадських місцях до тих, хто видаватиме їх за місцем проживання чи роботи.

Також нещодавно ми повідомляли, що після завершення терміну уточнення військово-облікових даних військовозобов'язаних повістки про виклик до ТЦК надсилатимуть поштою.

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