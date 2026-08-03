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Кабмин принял экстренное решение для аграриев из-за атак РФ на порты

21:05 03.08.2026 Пн
2 мин
Это "первая ласточка" из комплекса мер по поддержке отрасли
aimg Елена Бджола
Фото: Кабмин принял решение про экстренную поддержку аграриев (t.me/Koretskyi_official)

Кабмин принял первое решение из экстренного пакета поддержки украинских аграриев на фоне ударов РФ по портам. Оно касается цен на экспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого в Telegram.

Правительство изменило цены на аграрную продукцию

Кабмин временно на период стабилизации ситуации скорректировал минимально допустимые экспортные цены на отдельные виды агропродукции.

Это сделано для того, чтобы предотвратить остановку экспорта зерновых и масличных культур, отметил Корецкий.

"Минимальные цены, установленные ранее, стали экономически недостижимыми для заключения контрактов из-за удорожания логистики и падения внутренних закупочных цен", - пояснил он.

Это решение поможет производителям разблокировать возможность продавать и экспортировать свою продукцию, уверен премьер.

По словам Корецкого, это один из практических шагов поддержки украинских производителей и экспортеров, согласованный с представителями отрасли 2 августа.

Также премьер поручил безотлагательно подготовить план развития переработки украинской агропродукции для поддержки отечественного производителя.

Ранее стало известно, что Кабинет министров разрабатывает комплекс мер по поддержке аграрной отрасли. В частности правительство работает над новыми механизмами финансирования производителей совместно с банковским сектором.

Также в Украине расширили программу поддержки и для тех граждан, кто планирует установить автономное отопление в домах.

Кроме того, в Украине безотлагательно проверят все укрытия гражданской защиты. В частности это касается их содержания и доступа граждан.

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Кабинет Министров УкраиныаграріїСергей Корецкий