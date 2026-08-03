Кабмин принял экстренное решение для аграриев из-за атак РФ на порты

Правительство изменило цены на аграрную продукцию

Кабмин временно на период стабилизации ситуации скорректировал минимально допустимые экспортные цены на отдельные виды агропродукции.

Это сделано для того, чтобы предотвратить остановку экспорта зерновых и масличных культур, отметил Корецкий.

"Минимальные цены, установленные ранее, стали экономически недостижимыми для заключения контрактов из-за удорожания логистики и падения внутренних закупочных цен", - пояснил он.

Это решение поможет производителям разблокировать возможность продавать и экспортировать свою продукцию, уверен премьер.

По словам Корецкого, это один из практических шагов поддержки украинских производителей и экспортеров, согласованный с представителями отрасли 2 августа.

Также премьер поручил безотлагательно подготовить план развития переработки украинской агропродукции для поддержки отечественного производителя.

Ранее стало известно, что Кабинет министров разрабатывает комплекс мер по поддержке аграрной отрасли. В частности правительство работает над новыми механизмами финансирования производителей совместно с банковским сектором.

Также в Украине расширили программу поддержки и для тех граждан, кто планирует установить автономное отопление в домах.