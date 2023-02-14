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Кабмин создаст рабочую группу по гуманитарному разминированию: кто ее возглавил

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Украина, Вторник 14 февраля 2023 17:24
Кабмин создаст рабочую группу по гуманитарному разминированию: кто ее возглавил Фото: первый вицепремьер Юлия Свириденко (facebook.com yulia svyrydenko)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 14 февраля, Кабинет министров Украины должен создать Межведомственную рабочую группу по гуманитарному разминированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Мы двигаемся в направлении создания Центра гуманитарного разминирования, который позволит системно подойти к этой задаче", - заявил Шмигаль.

Он сообщил, что Межведомственную рабочую группу по вопросам гуманитарного разминирования возглавит первый вице-премьер Юлия Свириденко, она же министр экономики. По словам Шмыгаля, основной задачей этой группы будет координация всех органов власти.

"А также (создание группы – ред.) фактически определение стратегии и дорожной карты, по которой мы будем двигаться", - подчеркнул премьер.

Напомним, на днях Шмигаль сообщал, что в Украине будет создан центр гуманитарного разминирования.

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Денис Шмыгаль
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