Кабмін створить робочу групу з питань гуманітарного розмінування: хто її очолив

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра України Дениса Шмигаля.

"Ми рухаємось у напрямку створення Центру гуманітарного розмінування, який дозволить системно підійти до цього завдання", - заявив Шмигаль.

Він повідомив, що Міжвідомчу робочу групу з питань гуманітарного розмінування очолить перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко, вона ж міністр економіки. За словами Шмигаля, основним завданням цієї групи буде координація всіх органів влади.

"А також (створення групи - ред.) фактично визначення стратегії та дорожньої карти, за якою ми будемо рухатися", - підкреслив прем'єр.