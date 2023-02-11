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В Украине создадут центр гуманитарного разминирования, - Шмигаль

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Суббота 11 февраля 2023 15:38
В Украине создадут центр гуманитарного разминирования, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине создадут центр гуманитарного разминирования, который будет выполнять функции аналитического центра и обобщать информацию о соответствующих потребностях министерств, ОВА, стран-партнеров и международных организаций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Во время сегодняшнего совещания МВД, Минобороны, Минэкономики и ГСЧС были затронуты вопросы гуманитарного разминирования в Украине, а также обязанностей будущего учреждения.

"Украинский центр гуманитарного разминирования улучшит координацию между всеми субъектами противоминной деятельности. А также позволит привлечь все возможные ресурсы для проведения разминирования", - пишет премьер-министр.

В результате полномасштабной войны Украина стала одной из самых загрязненных минами и снарядами стран в мире.

Гуманитарное разминирование является первым этапом восстановления деоккупированных территорий, которое позволит начать отстраивать жилья и критическую инфраструктуру.

Фото: в Украине создадут центр гуманитарного разминирования (t.me/Denys_Smyhal)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что почти треть территории Украины сейчас загрязнена взрывоопасными предметами. Полное разминирование страны будет стоить десятки миллиардов долларов.

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