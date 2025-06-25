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Возвращение без препятствий? В МОН объяснили, хватает ли мест в школах для детей из-за границы

Среда 25 июня 2025 13:21
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Возвращение без препятствий? В МОН объяснили, хватает ли мест в школах для детей из-за границы Украинские школы способны принять своих учеников из-за рубежа (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В украинских школах хватает мест для детей, которые возвращаются из-за границы. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева в эфире телемарафона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на эфир.

Места в школах хватает для всех

"С нашей сетью (школ - ред.), которую мы имели до полномасштабного вторжения, которую имеем и сейчас, у нас нет вопроса нехватки мест. И я здесь осмелюсь даже сказать, что в абсолютном большинстве учебных заведений. Ситуации, где есть конкурсные места, - единичные и касаются профильных лицеев, там, где есть акцент на языках, или физико-математических (предметах). Но, опять же, это единичные случаи", - заявила чиновница.

Кузьмичева отметила, если ребенок возвращается, то в школе, в которую обратились его родители, не могут его не принять. Отказ в зачислении возможен только в тех случаях, когда заведение имеет подтвержденную официально конкурсную систему.

Такие данные фиксируются в системе AИKOM - Автоматизированном информационном комплексе образовательного менеджмента.

Представительница МОН также отметила, что информация об имеющихся свободных местах должна быть в открытом доступе.

"Все это публичная информация, которая должна быть обнародована на сайтах учебных заведений", - добавила заместитель министра.

Сколько украинских школьников за рубежом

Ранее Министерство образования и науки Украины заявляло, что сейчас за рубежом находится 2,1 миллиона украинских детей школьного возраста. Из них только 358 тысяч детей продолжают учиться в украинских школах по разным формам образования.

В ведомстве отмечают, что с каждым годом количество школьников, которые учатся из-за рубежа, уменьшается. К этому приводит две основные причины:

  • одиннадцатиклассники выходят из системы образования;
  • родители школьников принимают решение продолжать обучение в зарубежных учебных заведениях.

Ранее мы писали о том, что осенью украинские образовательные учреждения снова подвергнутся трансформациям. Министерство образования и науки готовит сразу несколько нововведений, некоторые коснутся повышения квалификации учителей, а некоторые организации образовательного процесса.

Читайте также о том, что с нового учебного года учителя смогут внедрять в образовательный процесс в школах тему энергоэффективности. В целом к программе могут присоединиться учителя 4-11 классов.

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