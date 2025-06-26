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МОН обновило шкалу перевода оценок учеников для 26 стран: кому это нужно

Четверг 26 июня 2025 19:42
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МОН обновило шкалу перевода оценок учеников для 26 стран: кому это нужно МОН обновило шкалу перезачета оценок учеников из зарубежных школ (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Министерство образования и науки Украины утвердило расширенную шкалу перезачета оценок из зарубежных школ. Таблицы соответствия учебных достижений, полученных по программам среднего образования, составлены для 26 стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

О какой шкале перезачета оценок идет речь

Согласно информации министерства, шкала соотнесения иностранных систем оценивания с украинской 12-балльной шкалой была:

  • обновлена;
  • расширена.

Уточняется, что МОН сделало это совместно с ГП "Информационно-имиджевый центр".

"Это решение упрощает процесс перезачета результатов обучения для учеников, которые получали образование за границей", - отметили в ведомстве.

Украинцам объяснили, что образовательные учреждения получили при этом четкие ориентиры для перевода оценок из иностранных документов, что позволяет:

  • избежать путаницы;
  • обеспечить объективность;
  • уменьшить потребность в дополнительном оценивании.

Отмечается, что эти шкалы можно использовать:

  • как при зачислении в украинские школы после возвращения из-за границы;
  • так и в пределах сокращенной образовательной программы "Украиноведческий компонент" - для определения результатов обучения по предметам, которые продублированы в обеих образовательных системах.

Таблицы соответствия учебных достижений, полученных по программам среднего образования, были составлены для 26 стран мира: Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Эстонии, Израиля, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, США, Турции, Венгрии, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Стоит отметить, что информация, опубликованная в вышеприведенных таблицах, имеет рекомендательный характер и может применяться к большинству результатов обучения, полученных в иностранных учреждениях среднего образования.

"Однако в отдельных случаях может потребоваться индивидуальный подход - с учетом специфики оценивания в зарубежных школах", - отмечается в документе.

Сообщается также, что в случае возникновения нестандартных или спорных ситуаций, перерасчет оценок может осуществить Национальный информационный центр академической мобильности.

Напомним, ранее в МОН рассказали, хватает ли в школах мест для детей из-за границы.

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