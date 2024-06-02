Заявление, фотографии и документы: как самостоятельно получить статус УБД

Лица, уволенные с военной службы в ВСУ, могут самостоятельно получить статус участника боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт социального обеспечения и поддержки военнослужащих и членов их семей.

В настоящее время существует три способа получения удостоверения.

Первый вариант

Для того чтобы получить статус участника боевых действий, необходимо выполнить следующие шаги:

написать заявление (образец заполненного заявления на 6 и 7 слайдах, бланк на сайте social.mil.gov.ua в разделе "Самостоятельное оформление статуса участника боевых действий для лиц уволенных с военной службы в Вооруженных силах Украины");

(образец заполненного заявления на 6 и 7 слайдах, бланк на сайте social.mil.gov.ua в разделе "Самостоятельное оформление статуса участника боевых действий для лиц уволенных с военной службы в Вооруженных силах Украины"); сделать две фотографии 3*4 см (на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65-70% фотографии);

Также для ускорения принятия решения нужно сделать копии документов (при наличии), а именно:

справку о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России против Украины;

выписки из боевых донесений;

выписки из журналов боевых действий (оперативных задач, ведение оперативной обстановки);

выписки из вахтенных журналов;

копии полетных листов;

копия справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);

другие документы, содержащие доказательства и подтверждающие факт выполнения лично или в составе воинской части боевых задач.

После этого заявление, фотографии и копии документов необходимо подать в ТЦК и СП по месту регистрации (нахождения на военном учете).

Что происходит дальше с документами?

Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки самостоятельно через систему электронного документооборота направляют документы на рассмотрение соответствующей комиссии через воинскую часть.

Военная часть готовит справку о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины. Далее – посылает необходимые документы в адрес соответствующей комиссии.

Комиссия рассматривает документы и принимает решение.

Второй вариант

Второй способ предполагает те же действия, однако вместо копий документов (которые ускорят принятие решения), необходимо подготовить их оригиналы.

После – отправить по почте в соответствующую комиссию (почтовые адреса комиссий на слайдах 9 и 10).

Третий вариант

Последний способ получения статуса участника боевых действий предусматривает онлайн-формат. Для того чтобы воспользоваться этим вариантом, необходимо выполнить следующие шаги:

загрузить бланк заявления на компьютер, планшет или смартфон в формате PDF или DOC (раздел веб-сайта social.mil.gov.ua "Самостоятельное оформление статуса УБД для военнослужащих");

заявления на компьютер, планшет или смартфон в формате PDF или DOC (раздел веб-сайта social.mil.gov.ua "Самостоятельное оформление статуса УБД для военнослужащих"); открыть бланк заявления, заполнить и сохранить (образец заполненного заявления на слайдах 6 и 7);

(образец заполненного заявления на слайдах 6 и 7); добавить цифровую подпись (Действие.подпись или другой);

(Действие.подпись или другой); подготовить 2 фото 3*4 см в электронном формате (JPG, JPEG);

в электронном формате (JPG, JPEG); отправить заявление и 2 фото 3*4 см на почтовый адрес (адреса соответствующих комиссий на слайдах 9 и 10);

на почтовый адрес (адреса соответствующих комиссий на слайдах 9 и 10); ждать решения комиссии;

получить в ТЦК и СП: удостоверение участника боевых действий, нагрудный знак "ветеран войны" и письма талонов на проезд.

Имеет ли право жена или другое лицо получать удостоверение участника боевых действий вместо военнослужащего?

Удостоверение участника боевых действий вручается после предоставления лицу статуса участника боевых действий лично военнослужащему (военнообязанному) или по его поручению родным или другим лицам, за что они расписываются в соответствующих документах.