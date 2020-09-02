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Кабмін створив ще один орган для виконання Угоди про асоціацію з ЄС

Київ, Середа 02 вересня 2020 17:21
Кабмін створив ще один орган для виконання Угоди про асоціацію з ЄС
Фото: прапори України і ЄС (neweasterneurope.eu)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів створив комісію з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Вона буде працювати як консультативний орган.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.

Зокрема, завданням такої комісії буде напрацювання пропозицій у сфері євроінтеграції України.

До складу комісії увійдуть прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віце-прем'єр з питань євроинтеграції Ольга Стефанишина, інші віце-прем'єри і міністри, а також голови комітетів Верховної ради України і один із заступників голови Офісу президента.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні створять центр для оновлення Угоди про асоціацію з ЄС.

До цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна хоче оновити Угоду про асоціацію з ЄС на саміті в жовтні. За його словами, угода має стати більш гнучкою. Офіційні переговори про перегляд угоди почнуться в січні 2021 року.

Київ на саміт готує пропозиції щодо інтеграції в єдиний цифровий ринок, вступу до мережі регуляторів електричної енергії, а також підписання Угоди про спільний авіаційний простір.

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