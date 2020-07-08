Кабмін скоротив персонал Пенсійного фонду України

Фото: Кабінет міністрів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Під скорочення потрапили 2354 працівників ПФУ

Кабінет міністрів ухвалив рішення про скорочення чисельності працівників Пенсійного фонду України на 5%. Скорочення повинно дати економію у 59,7 млн грн.

Постанову прийнято на засіданні уряду 8 липня.

Документ вносить зміни до постанови від 5 квітня 2014 року № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів".

Згідно з постановою, чисельність працівників ПФУ зменшиться на 2354 осіб - з 47585 до 45231.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, видатки на фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України у зв’язку із оптимізацією чисельності працівників, зменшуються на 59,7 млн грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України виділив 29,7 млрд гривень з державного бюджету на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України.

Раніше в Пенсійному фонді України неодноразово заявляли про суттєве зменшення надходжень частини єдиного соціального внеску.