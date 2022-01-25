Стало відомо, що розглядав Кабмін на позачерговому засіданні

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " Урядовий портал ".

Зокрема, на засіданні принято розпорядження подати на ратифікацію Верховною радою угоду між урядами України, Британії та Північної Ірландії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку спроможностей Військово-морських сил Збройних сил України.

Також уряд прийняв постанову, що голова обласної, Київської та Севастопольської міської, районної у м. Києві та Севастополі держадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади президентом України за поданням Кабінету міністрів України згідно з пропозиціями прем’єр-міністра України.

Також голова районної в Автономній Республіці Крим, районної держадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади президентом України за поданням Кабінету міністрів України відповідно до пропозицій голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим та голів обласних держадміністрацій.