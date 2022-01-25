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Стало відомо, що розглядав Кабмін на позачерговому засіданні

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Київ, Вівторок 25 січня 2022 09:44
Стало відомо, що розглядав Кабмін на позачерговому засіданні Фото: Кабмін провів позачергове засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Вчора Кабінет міністрів України провів позачергове засідання. На ньому розглянули дві постанови.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Урядовий портал".

Зокрема, на засіданні принято розпорядження подати на ратифікацію Верховною радою угоду між урядами України, Британії та Північної Ірландії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку спроможностей Військово-морських сил Збройних сил України.

Також уряд прийняв постанову, що голова обласної, Київської та Севастопольської міської, районної у м. Києві та Севастополі держадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади президентом України за поданням Кабінету міністрів України згідно з пропозиціями прем’єр-міністра України.

Також голова районної в Автономній Республіці Крим, районної держадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади президентом України за поданням Кабінету міністрів України відповідно до пропозицій голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим та голів обласних держадміністрацій.

РБК-Україна писало, що вчора відбулось позачергове засідання уряду.

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Кабінет Міністрів України
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