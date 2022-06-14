ru ua
Вт, 14 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кабмін погодив звільнення очільника Чернівецької ОВА

Новость на русском →
Київ, Вівторок 14 червня 2022 18:33
Кабмін погодив звільнення очільника Чернівецької ОВА Фото: голова Чернівецької ОВА Сергій Осачук (shpalta media)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів погодив зняття з посади голови Чернівецької ОВА Сергія Осачука.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постпреда Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram.

За його словами, Кабмін обговорив звільнення Осачука під час засідання, яке відбулося сьогодні, 14 червня.

Окрім цього уряд звільнив Олену Криворучко, яка займала посаду Голови Державного агентства інфраструктурних проектів України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховна рада 31 травня звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженої ВР з прав людини.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський звільнив начальника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Черновицкая область
NEWS
Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, - Politico
Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, - Politico
DAILY
Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає