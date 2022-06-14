Кабмін погодив звільнення очільника Чернівецької ОВА
Кабінет міністрів погодив зняття з посади голови Чернівецької ОВА Сергія Осачука.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постпреда Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram.
За його словами, Кабмін обговорив звільнення Осачука під час засідання, яке відбулося сьогодні, 14 червня.
Окрім цього уряд звільнив Олену Криворучко, яка займала посаду Голови Державного агентства інфраструктурних проектів України.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховна рада 31 травня звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженої ВР з прав людини.
Також ми писали, що президент Володимир Зеленський звільнив начальника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна.
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