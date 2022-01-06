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Кабмін погодив підвищення зарплат поліцейським уже з січня, - Клименко

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Київ, Четвер 06 січня 2022 09:28
Кабмін погодив підвищення зарплат поліцейським уже з січня, - Клименко Фото: Ігор Клименко (прес-служба Нацполіції)
Автор: Артем Горовенко

Уряд виділив кошти на підвищення заробітних плат співробітників Національної поліції України. Поліпшення грошового забезпечення правоохоронців почнеться вже до кінця місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нацполіції Ігоря Клименка у Facebook.

"Кабінет міністрів України виділив поліції гроші для поетапного підвищення грошового забезпечення поліцейським із цього місяця. Першу підвищену зарплатню вони отримають вже наприкінці січня. Першочергово зарплати зростуть в патрульних, спецпризначенців та поліцейських, які несуть службу в зоні ООС. Також ми очікуємо наступного підвищення у квітні. Зауважу, керівники Нацполіції, структурних та територіальних підрозділів підвищення зарплат не отримають", - повідомив Клименко.

Він також зазначив, що питання підвищення зарплат співробітникам Нацполу - надскладне питання.

"У сьогоднішніх умовах - це надвелике навантаження на бюджет. Однак, крок за кроком, ми це отримаємо. Поліцейський обов’язково матиме гідну зарплату за достойну цілодобову службу заради свого народу. Питання заробітної плати завжди було чи не найбільш чуттєвим для поліцейських", - додав глава НПУ.

При цьому Клименко підкреслив, що розуміє невдоволення поліцейських.

"Я розумію невдоволення поліцейських. Однозначно зарплата має бути співмірною ризикам. Впродовж минулого року ми знаходили можливості покращувати ситуацію із додатковими виплатами: поліцейські отримували матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, гроші надходили і на оздоровлення. І цю практику ми будемо продовжувати", - резюмував він.

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