Кабмин согласовал повышение зарплат полицейским уже с январе, - Клименко

Правительство выделило средства на повышение заработных плат сотрудников Национальной полиции Украины. Улучшение денежного обеспечения правоохранителей начнется уже к концу месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Нацполиции Игоря Клименко в Facebook.

"Кабинет министров Украины выделил полиции деньги для поэтапного повышения денежного довольствия полицейским с этого месяца. Первую повышенную зарплату они получат уже в конце января. В первую очередь зарплаты вырастут у патрульных, спецназовцев и полицейских, которые несут службу в зоне ООС. Также мы ожидаем дальнейшего повышения в апреле. Замечу, руководители Нацполиции, структурных и территориальных подразделений повышения зарплат не получат", - сообщил Клименко.

Он также отметил, что вопрос повышения зарплат сотрудникам Нацпола - сверхсложный вопрос.

"В сегодняшних условиях – это сверхбольшая нагрузка на бюджет. Однако шаг за шагом мы это получим. Полицейский обязательно получит достойную зарплату за достойную круглосуточную службу ради своего народа. Вопрос заработной платы всегда был едва ли не самым чувственным для полицейских", - добавил глава НПУ.

При этом Клименко подчеркнул, что понимает недовольство полицейских.

"Однозначно зарплата должна быть соразмерной рискам. На протяжении прошлого года мы находили возможность улучшать ситуацию с дополнительными выплатами: полицейские получали материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов, деньги поступали и на оздоровление. И эту практику мы будем продолжать", - резюмировал он.