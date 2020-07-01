Кабмін зняв з розгляду зміни до закону про люстрацію

Кабінет міністрів зняв з розгляду зміни до закону "Про очищення влади". Проект будуть доопрацьовувати протягом тижня.

Про це повідомив депутат Верховної ради Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Проектом пропонувалося створити Комісію з очищення влади.

"До її складу входять три особи запропоновані ГО і відібрані за результатами відкритого та прозорого конкурсу, та три особи, визначені Кабміном. Строк повноважень члена комісії - три роки, не можна бути два строки поспіль", - зазначає парламентар.

При цьому конкурс з відібрання членів комісії, запропонованих ГО, пропонували проводити шляхом рейтингового інтернет-голосування.

Також у проекті прописана можливість особам, які претендують на зайняття посад, подавати заяви про те, що до них застосовують заборони, та необхідність проведення перевірки правомірності застосування до них таких заборон.

Крім того, передбачалося право на відшкодування шкоди, завданої внаслідок застосування заборон.

Нагадаємо, Конституційний суд України 23 червня продовжив розгляд закону про люстрацію за кількома конституційними поданнями.

Як писало РБК-Україна, 17 червня стало відомо, що Міністерство юстиції розробило законопроект про внесення змін у закон про люстрацію.

Так, у жовтні 2019 року ЄСПЛ визнав, що звільнення чиновників за законом про люстрацію призвели до порушення їх прав.