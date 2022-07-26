Кабмін зняв фактичну заборону на експорт добрив і жита

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, з цією метою внесено зміну до постанови Кабміну про перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, і квот на 2022 рік.

Таким чином, жито, мінеральні, хімічні та фосфорні добрива до кінця року не підлягають квотуванню на експорт. Однак їх вивезення підлягає ліцензуванню.