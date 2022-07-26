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Кабмин снял фактический запрет на экспорт удобрений и ржи

Фото: Кабмин отменил квоты и разрешил вывозить рожь (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Кабинет министров Украины снял фактический запрет на экспорт минеральных удобрений и ржи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, с этой целью внесено изменение в постановление Кабмина о перечне товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2022 год.

Таким образом, рожь, минеральные, химические и фосфорные удобрения до конца года не подлежат квотированию на экспорт. Однако их вывоз подлежит лицензированию.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Киев начнет экспорт зерновых по коридору в Черном море, согласно ранее подписанному соглашению. Однако на ООН и Турцию возлагается контроль российской стороны.

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Кабинет Министров Украины