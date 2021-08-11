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Кабмін змінив керівника "Укрзалізниці"

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів призначив Олександра Камишіна виконуючим обов’язки голови правління АТ "Українська залізниця". Іншим розпорядженням Кабмін звільнив Івана Юрика від виконання обов'язків керівника компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram-каналі.

Нагадаємо, наглядова рада "Укрзалізниці" на позачерговому засіданні 7-8 серпня вирішила задовільнити заяву Івана Юрика щодо увільнення його від тимчасового виконання обов'язків голови правління.

Наглядова рада УЗ вирішила рекомендувати Кабінету міністрів погодити призначення Олександра Камишіна новим тимчасово виконуючим обов’язки голови правління на період до 31 грудня 2021 року або до обрання нового постійного голови правління, в залежності від того що настане раніше.

Як зазначили в УЗ, процес обрання постійного голови правління триває, відбір консультантів з людських ресурсів для допомоги у цьому процесі має бути завершено вже на цьому тижні.

Нагадаємо, в березні Кабінет міністрів поклав обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на Івана Юрика.

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