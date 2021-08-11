Кабмин сменил руководителя "Укрзализныци"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram-канале.

Напомним, наблюдательный совет "Укрзализныци" на внеочередном заседании 7-8 августа решил удовлетворить заявление Ивана Юрика об освобождении его от временного исполнения обязанностей главы правления.

Наблюдательный совет УЗ решил рекомендовать Кабинету министров согласовать назначение Александра Камышина новым временно исполняющим обязанности главы правления на период до 31 декабря 2021 года или до избрания нового постоянного председателя правления, в зависимости от того что наступит раньше.

Как отметили в УЗ, процесс избрания постоянного главы правления продолжается, отбор консультантов по человеческим ресурсам для помощи в этом процессе должен быть завершен уже на этой неделе.