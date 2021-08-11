ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кабмін змінив керівника "Укрзалізниці"

Новость на русском →
Україна, Середа 11 серпня 2021 14:29
Кабмін змінив керівника "Укрзалізниці" Фото: Олександр Камишін (скрін видео Уoutube)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів призначив Олександра Камишіна виконуючим обов’язки голови правління АТ "Українська залізниця". Іншим розпорядженням Кабмін звільнив Івана Юрика від виконання обов'язків керівника компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram-каналі.

Нагадаємо, наглядова рада "Укрзалізниці" на позачерговому засіданні 7-8 серпня вирішила задовільнити заяву Івана Юрика щодо увільнення його від тимчасового виконання обов'язків голови правління.

Наглядова рада УЗ вирішила рекомендувати Кабінету міністрів погодити призначення Олександра Камишіна новим тимчасово виконуючим обов’язки голови правління на період до 31 грудня 2021 року або до обрання нового постійного голови правління, в залежності від того що настане раніше.

Як зазначили в УЗ, процес обрання постійного голови правління триває, відбір консультантів з людських ресурсів для допомоги у цьому процесі має бути завершено вже на цьому тижні.

Нагадаємо, в березні Кабінет міністрів поклав обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на Івана Юрика.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Укрзалізниця
NEWS
В Україні продовжили карантин і НС до жовтня: що залишиться під забороною
В Україні продовжили карантин і НС до жовтня: що залишиться під забороною
DAILY
Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну