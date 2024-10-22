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В портах Одессы усилят защиту от ударов россиян

Украина, Вторник 22 октября 2024 13:24
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В портах Одессы усилят защиту от ударов россиян Фото: Порты Одессы защитят от ракетных ударов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В портах Одессы будут повышены оборонные меры. В фокусе также безопасность персонала и восстановление инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook .

"Усиливаем оборонные мероприятия в каждом порту. Вводим дополнительные действия, которые повысят уровень обороноспособности и безопасности", - сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, необходимо также обеспечить дополнительную защиту персонала предприятий на территории морского порта, в том числе обустройство локаций мобильными укрытиями.

"Дополнительно будут выделены средства на восстановление инфраструктуры одесского порта. В частности, это будет включать в себя модернизацию ключевых объектов и усиление общей защищенности портовых территорий, – сказал он.

По информации министерства, сейчас подход к портам Одесса, Черноморск и Южный ожидают 86 судов, которые должны экспортировать почти 2 млн тонн грузов. Всего за время действия Украинского коридора в три порта зашли более 2,8 тысяч судов, которыми направляется продукция более чем в 50 стран мира.

Напомним, Россия продолжает производить регулярные обстрелы по украинской инфраструктуре, в том числе по гражданским судам и зернохранилищам. В частности, российские войска обстреляли Одесскую область баллистическими ракетами 11 октября. Четверо человек погибли, 10 человек пострадали.

А 9 октября россияне атаковали портовую инфраструктуру Одесского района. Тогда обстреляли гражданский контейнеровоз под флагом Панамы.

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