Кабмин одобрил новые правила для военных в случае конфликта интересов: что изменится

Законопроект разработало Министерство обороны Украины. Он предусматривает внесение изменений в Устав внутренней службы Вооруженных сил Украины.

Речь идет о том, как военнослужащие и командиры должны действовать, если конфликт интересов возникает в связи с исполнением полученного приказа.

Что изменится в случае конфликта интересов

Если военнослужащий сообщит о реальном или потенциальном конфликте интересов, связанный с приказом, командир, отдавший его, будет обязан принять меры для урегулирования ситуации.

Если подчиненный сообщит о конфликте интересов, возникшем из-за приказа высшего командира, непосредственный командир должен доложить об этом старшему командиру для дальнейшего урегулирования.

При этом военнослужащий должен сообщить непосредственному командиру о конфликте интересов не позднее следующего рабочего дня с момента, когда он узнал или должен был узнать о его возникновении.

Для военных, должности которых предусматривают непосредственного руководителя, устанавливается другой порядок. В таком случае о конфликте следует уведомить Национальное агентство по предотвращению коррупции или другой орган, определенный законом.

Если же конфликт интересов возник в коллегиальном органе, военнослужащий должен уведомить соответствующий орган или НАПК.

Какие антикоррупционные ограничения будут действовать

Законопроект также закрепляет обязанность командиров следить за соблюдением подчиненными правил предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

В то же время все военнослужащие должны воздерживаться от коррупционных правонарушений и принимать меры по урегулированию конфликта интересов в соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции".

Отдельно документ определяет перечень должностных лиц, на которые будут распространяться антикоррупционные ограничения. В частности, речь идет об использовании служебного положения, получении подарков, совместительстве и совместной работе близких лиц.

Такие же ограничения предусмотрены для председателей и членов военно-врачебных и медико-социальных экспертных комиссий.