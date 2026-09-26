Кабмин одобрил новые правила для военных в случае конфликта интересов: что изменится

Кабинет Министров одобрил законопроект, определяющий новые правила для военных в случае конфликта интересов, в частности, при исполнении приказов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Законопроект разработало Министерство обороны Украины. Он предусматривает внесение изменений в Устав внутренней службы Вооруженных сил Украины.
Речь идет о том, как военнослужащие и командиры должны действовать, если конфликт интересов возникает в связи с исполнением полученного приказа.
Если военнослужащий сообщит о реальном или потенциальном конфликте интересов, связанный с приказом, командир, отдавший его, будет обязан принять меры для урегулирования ситуации.
Если подчиненный сообщит о конфликте интересов, возникшем из-за приказа высшего командира, непосредственный командир должен доложить об этом старшему командиру для дальнейшего урегулирования.
При этом военнослужащий должен сообщить непосредственному командиру о конфликте интересов не позднее следующего рабочего дня с момента, когда он узнал или должен был узнать о его возникновении.
Для военных, должности которых предусматривают непосредственного руководителя, устанавливается другой порядок. В таком случае о конфликте следует уведомить Национальное агентство по предотвращению коррупции или другой орган, определенный законом.
Если же конфликт интересов возник в коллегиальном органе, военнослужащий должен уведомить соответствующий орган или НАПК.
Законопроект также закрепляет обязанность командиров следить за соблюдением подчиненными правил предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
В то же время все военнослужащие должны воздерживаться от коррупционных правонарушений и принимать меры по урегулированию конфликта интересов в соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции".
Отдельно документ определяет перечень должностных лиц, на которые будут распространяться антикоррупционные ограничения. В частности, речь идет об использовании служебного положения, получении подарков, совместительстве и совместной работе близких лиц.
Такие же ограничения предусмотрены для председателей и членов военно-врачебных и медико-социальных экспертных комиссий.
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