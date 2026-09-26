Кабмін схвалив нові правила для військових у разі конфлікту інтересів: що зміниться

Законопроєкт розробило Міністерство оборони України. Він передбачає внесення змін до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.

Йдеться, зокрема, про те, як військовослужбовці та командири мають діяти, якщо конфлікт інтересів виникає у зв'язку з виконанням отриманого наказу.

Що зміниться у разі конфлікту інтересів

Якщо військовослужбовець повідомить про реальний або потенційний конфлікт інтересів, пов'язаний із наказом, командир, який його віддав, буде зобов'язаний вжити заходів для врегулювання ситуації.

Якщо підлеглий повідомить про конфлікт інтересів, який виник через наказ вищого командира, безпосередній командир має доповісти про це старшому командиру для подальшого врегулювання.

При цьому військовослужбовець повинен повідомити безпосереднього командира про конфлікт інтересів не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався або мав дізнатися про його виникнення.

Для військових, посади яких не передбачають безпосереднього керівника, встановлюється інший порядок. У такому випадку про конфлікт потрібно повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції або інший орган, визначений законом.

Якщо ж конфлікт інтересів виник у колегіальному органі, військовослужбовець має повідомити відповідний орган або НАЗК.

Які антикорупційні обмеження діятимуть

Законопроєкт також закріплює обов'язок командирів стежити за дотриманням підлеглими правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Водночас усі військовослужбовці повинні утримуватися від корупційних правопорушень та вживати заходів для врегулювання конфлікту інтересів відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

Окремо документ визначає перелік посадових осіб, на яких поширюватимуться антикорупційні обмеження. Зокрема, йдеться про використання службового становища, отримання подарунків, сумісництво та спільну роботу близьких осіб.

Такі ж обмеження передбачені для голів і членів військово-лікарських та медико-соціальних експертних комісій.