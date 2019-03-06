Кабмін сьогодні затвердить положення про податкову та митну служби

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

На засіданні Кабміну також розглянуть передислокацію Повітряних сил

Кабінет міністрів України на засіданні 6 березня затвердить положення про податкову та митну служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Крім того, на засіданні Кабміну сьогодні розглянуть передислокацію військових частин (підрозділів) Повітряних сил ЗСУ, зміни до порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії. Також сьогодні затвердять умови конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки на шельфі Чорного моря.

Також планується, що сьогодні розглянуть пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Нагадаємо, раніше посол США в Україні Марі Йованович заявила, що Кабмін повинен провести аудит "Укроборонпрому".

Раніше також стало відомо, що уряд визначить граничний тариф на тепло.