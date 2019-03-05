Кабмін визначить граничний тариф на тепло

Фото: Андрій Рева розповів про тарифи на тепло (РБК-Україна)

Тарифи на тепло в регіонах не зможуть встановлювати вище цього рівня

Кабінет міністрів України найближчим часом встановить граничний тариф на тепло для населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики Андрія Реву на урядовій нараді з формування тарифів на місцях.

За його словами, уряд проведе аналіз і визначить максимально допустимий тариф.

"Якщо хтось думає, що за рахунок бюджетних коштів він буде покривати свою безгосподарність, то цей період теж закінчується", - підкреслив Рева.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Грйосман заявив, що найближчим часом лічильники тепла за рахунок НАК "Нафтогаз України" повинні бути встановлені у всіх споживачів. Він також вимагає від НАК і місцевої влади нарешті почати безкоштовну кампанію по установці лічильників.

Зазначимо, глава НКРЕКП Оксана Кривенко анонсувала санкції проти облгазів за результатами чергових перевірок. Вона нагадала, що облгази в 15 областях продовжують додатково нараховувати платежі "для приведення до стандартних умов". У той же час облгази продовжують виставляти платіжки із завищеними обсягами споживання.