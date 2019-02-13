Кабмін сьогодні встановить квоти з прийому мігрантів в 2019

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Також сьогодні Україна може вийти з ще однієї угоди в рамках СНД

Кабінет міністрів України на засіданні 13 лютого встановить квоти з прийому мігрантів на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Крім того, уряд припинить дію угоди про створення консультативної економічної робочої комісії при Раді глав держав і Раді глав урядів СНД, внесе зміни до норм харчування військовослужбовців.

Також на сьогодні заплановано затвердження порядку конкурсу відбору компанії, яка буде визначати претендентів на посади незалежних членів наглядової ради одного з державних банків, а також розгляд питань діяльності НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, раніше в Кабміні розповіли, скільки українців будуть отримувати субсидії готівкою з березня. За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, на такі виплати можуть претендувати 4 млн українців.

Раніше також в уряді закликали Раду вирішити проблему з платежами за газ. За словами Реви, дана проблема з платіжками виникла через прийняття закону про зміну порядку встановлення лічильників.