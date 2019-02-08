У Кабміні закликали Раду вирішити проблему з платіжками за газ

Фото: Андрій Рева (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Реви, проблема з платіжками виникла через прийняття Радою закону про зміну порядку встановлення лічильників

Народні депутати мають розібратись з прийняттям закону №2260 про зміну порядку встановлення лічильників та вирішити проблему з донарахуваннями населенню за споживання газу. Про це повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева під час години запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами міністра, проблема з донарахуваннями виникла саме через прийняття цього закону, який дав простір для маніпуляцій.

"Чому виникла ця проблема з донарахуваннями (за газ, - ред.). У цій залі (Верховної ради, - ред.) було прийнято законопроект №2260, який дозволив регіональним газовим кампаніям перенести дату встановлення лічильників з 1 січня 2018 року на 1 січня 2021 року. Таким чином, списали їм можливості і дали маніпулювати цифрами ще на три роки. Розберіться, будь ласка, хто вносив цей законопроект, і чому людей пограбували", - повідомив Рева.

За його словами, людям нараховані пені та штрафи внаслідок незаконного донарахування.

"Внаслідок незаконного донарахування їм за газ, який вони споживають без лічильників… Подивимось на ту структуру заборгованості, яку мають сьогодні перед "Нафтогазом». Половина цієї заборгованості - це штрафи і пені, які "Нафтогаз" нарахував нашим людям", - сказав міністр.

У свою чергу віце-прем'єр-міністр Генадій Зубко додав, що населення має сплачувати за газ відповідно до даних лічильників.

"Те, що не було встановлено в законодавчій нормі встановлення лічильників до сих пір дозволяє списувати нормативи списання на облгази. Потрібно переходити до комерційного обліку. Для того, щоб надавати послуги по лічильнику, щоб рахувати, і тоді встане все на свої місця. Але кожного разу відтерміновується дата встановлення лічильників, таким чином дається можливість на збільшення донарахування на кожне домогосподарство", - пояснив Зубко.

Нагадаємо, в січні глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв прокоментував ситуацію з новими платіжками за газ. Так, в грудні кияни отримали платіжки за газ з сумами майже вдвічі більше у порівнянні з листопадом. "Якщо говорити про платіжки за газ, то там сталася звична ситуація з "грою у піддавки" між облгазами та Міністерством енергетики. Рішенням суду було скасовано зменшення норм і автоматично в силу вступили старі норми", - прокоментував глава "Нафтогазу".

Як писало РБК-Україна, 30 січня Кабмін повернув норму споживання газу на позначку в 3,3 кубометра. Глава уряду Володимир Гройсман підкреслював, що в Кабміні бачать обурення українців, які отримують платіжки за газ із завищеними нормами споживання.

Додамо, на початку січня анонсувалося, що Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), проведе позапланові перевірки 20 операторів газорозподільних мереж через донарахування ними обсягів газу.