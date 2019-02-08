У Кабміні розповіли, скільки українців отримуватимуть субсидії готівкою з березня

Фото: Андрій Рева (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рева підкреслив, що субсидії отримають ті, "хто не обманює державу"

Понад 4 мільйони громадян почнуть отримувати субсидії у готівковій формі з 1 березня. Про це повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Міністр підкреслив, що субсидії отримають ті, "хто не обманює державу".

"Що я хочу сказати стосовно вирішення проблеми комунальних тарифів і заборгованості по ЖКП. Усі, хто потребує субсидій, їх отримають. Але отримають ті, хто не обманює державу. Хто пише реальні доходи в своїх деклараціях. Таких людей, які отримують субсидії, більше 4 мільйонів, які сьогодні отримують субсидії і які почнуть отримувати субсидії у готівковій формі з 1 березня", - поінформував Рева.

Нагадаємо, глава держави Петро Порошенко заявив, що виплата субсидій у готівковій формі розпочнеться 4 березня 2019 року. Президент підкреслив, що 70% одержувачів субсидій - це пенсіонери.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабінет міністрів України схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року. Ця ініціатива буде стимулювати українців економно споживати житлово-комунальні послуги. Крім того, очікується посилення соціальної підтримки найменш захищених категорій.

Додамо також, міністр соціальної політики Андрій Рева заявляв, що субсидія буде виплачуватися одночасно з пенсією. Він також зазначив, що фактично субсидія перетворюється у соцдопомогу.