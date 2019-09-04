Кабмін сьогодні призначить свого представника в Раді

У середу, 4 вересня, відбудеться засідання Кабінету міністрів України, на якому розглянуть питання про призначення представника уряду в Верховній раді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний, розміщенний на сайті уряду.

Так, на засідання уряду розглянуть питання призначення народного депутата Ірини Верещук постійним представником Кабміну в парламенті. Засідання розпочнеться о 14:00.

Крім того, міністри планують розглянути питання припинення паперового документообігу між органами виконавчої влади, а також кадрові питання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів призначив керівника апарату прем'єр-міністра. Новим керівником апарату прем'єра стала Катерина Літвінчова, яка раніше була керівником міжнародної громадської організації "GlobalUkrainians".

Також РБК-Україна писало, що уряд офіційно сформував нові міністерства. Кабмін вирішив перейменувати 4 міністерства, а також об'єднати ряд міністерств. Зокрема, уряд на основі Міністерства інформаційної політики створив Міністерство культури, молоді та спорту.

Додамо, що уряд передав повноваження новим міністрам. Новий уряд прийняв документ, який дозволяє отримати в управління існуючі міністерства.