Кабмін вирішив підвищити зарплати митникам

Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка затверджує схему окладів посадових осіб і працівників митних органів у 2020 році та дозволяє підвищити зарплати на 50%. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як зазначається в повідомленні, постанова визначає схему окладів державним службовцям, але не змінює безпосередньо самі розміри окладів.

"Особи, які перебувають на держслужбі зберігають оклади, визначені для держслужбовців. Однак в контексті переходу Державної митної служби до роботи у форматі єдиної юридичної особи, керівництво ДМС отримує можливість збільшити на 50% посадові оклади тим працівникам, які переходитимуть на контракт. Це збільшення відбуватиметься в рамках незмінності фонду заробітної плати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 квітня Кабмін звільнив з займаних посад голову Державної митної служби Максима Нефьодова і керівника Державної податкової служби Сергія Верланова.

Кабмін також призначив тимчасових керівників Державної митної служби і Державної податкової служби. Новим керівником митниці став голова одного з департаментів ДМС Ігор Муратов, а тимчасовим керівником податкової - заступник голови ДПС Михайло Титарчук.