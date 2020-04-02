Кабмін рекомендує аптекам працювати цілодобово

Уряд надав низку рекомендацій для бізнесу
Кабінет міністрів рекомендує аптекам працювати цілодобово під час епідемії коронавірусу в Україні. Про це повідомляє прес-служба уряду.
Як зазначається, уряд надав низку рекомендацій для бізнесу, які сприятимуть зменшенню черг і скупчень відвідувачів та забезпечать виконання запроваджених протиепідемічних заходів, зокрема:
Нагадаємо, вчора Кабінет міністрів ухвалив рішення про посилення карантину в Україні через зростання кількості хворих на коронавірус.
Разом з тим, в уряді дозволили роботу продуктових ринків в умовах карантину. Робота продуктових ринків дозволяється лише за умови дотримання ряду вимог.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на 10:00 2 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом зросла до 804, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадки.