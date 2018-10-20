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Кабмін роз’яснив нові правила отримання субсидій

Новини » Суспільство    20.10.2018 - 03:33
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

В уряді заявили про вдосконалення оформлення урядової допомоги зі сплати житлово-комунальних послуг з 1 жовтня

Кабінет міністрів розповів про зміни в умовах оформлення субсидій із житлово-комунальних послуг, які були внесені в постанову Кабміну №329 та набули чинності 1 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

Зокрема, тепер при розрахунку житлової субсидії до сукупного доходу не враховуються сплачені аліменти та бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, субсидію на загальних умовах можуть отримати громадяни, в яких є заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску з вини роботодавця, а також ті родини, опалювальна, а не загальна, площа житла яких не перевищує 120 кв. метрів для квартири та 200 кв. метрів для індивідуального будинку.

У разі якщо член домогосподарства не має доходів через хворобу або алко- чи наркозалежний (за наявності довідки від лікаря), онкохворий (за наявності висновку ЛКК), субсидію вправі призначити Комісія з питань призначення житлових субсидій.

Громадяни, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника, досягли пенсійного віку або отримують пенсію за вислугою років, а також ті, хто отримує державну соціальну допомогу за інвалідністю з дитинства мають право на понаднормову площу (не більш як 30% від норми).

Крім того, з 1 жовтня, якщо вартість фактично спожитої послуги менша обсягу обов’язкового платежу, субсидіант має право сплачувати лише вартість фактично спожитої послуги.

Без обов’язкової сплати ЄСВ субсидію можуть отримати:

  • безробітні в сільській місцевості, райцентрі, селищі;
  • безробітні в місті за умови перебування на обліку в центрі зайнятості;
  • громадяни, які працюють за кордоном і сплачують там ЄСВ, що підтверджується документально.

Якщо субсидію на новий 2018–2019 рік уже призначено, то її розмір на опалювальний сезон управління соціального захисту населення у жовтні розрахує автоматично.

Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітики розповіли, що члени домогосподарства, які змінили фактичне місце проживання, можуть бути виключені при розрахунку субсидії після надання підтверджуючих документів до спеціальної комісії.

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