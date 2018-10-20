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Кабмин разъяснил новые правила получения субсидий

Новости » Общество    20.10.2018 - 03:33
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

В правительстве заявили об усовершенствовании оформления правительственной помощи по оплате жилищно-коммунальных услуг с 1 октября

Кабинет министров рассказал об изменениях в условиях оформления субсидий на жилищно-коммунальные услуги, которые были внесены в постановление Кабмина №329 и вступили в силу 1 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

В частности, теперь при расчете жилищной субсидии в совокупный доход не включаются уплаченные алименты и бюджетная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота, субсидию на общих условиях могут получить граждане, у которых есть задолженность по уплате единого социального взноса по вине работодателя, а также те семьи, отопительная, а не общая, площадь жилья которых не превышает 120 кв. метров для квартиры и 200 кв. метров для индивидуального дома.

В случае, если член домохозяйства не имеет доходов по причине болезни или он алко- или наркозависимый (при наличии справки от врача), онкобольной (при наличии заключения ВКК), субсидию вправе назначить Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий.

Граждане, получающие пенсию в связи с потерей кормильца, достигшие пенсионного возраста или получающих пенсию по выслуге лет, а также те, кто получает государственную социальную помощь по инвалидности с детства имеют право на сверхнормативную площадь (не более 30% от нормы).

Кроме того, с 1 октября, если стоимость фактически потребленной услуги меньше объема обязательного платежа, субсидиант имеет право оплачивать только стоимость фактически потребленной услуги.

Без обязательной уплаты ЕСВ субсидию могут получить:

  • безработные в сельской местности, райцентре, поселке;
  • безработные в городе при условии нахождения на учете в центре занятости;
  • граждане, которые работают за границей и платят там ЕСВ, что подтверждается документально.

Если субсидия на новый 2018-2019 год уже назначена, то ее размер на отопительный сезон управление социальной защиты населения в октябре рассчитает автоматически.

Напомним, ранее в Минсоцполитики рассказали, что члены домохозяйства, которые сменили фактическое место жительства, могут быть исключены при расчете субсидии после предоставления подтверждающих документов специальной комиссии.

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