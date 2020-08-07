Харків не закриватиме метро, ​​незважаючи на потрапляння в "червону" зону

Фото: знак в метро (РБК-Україна)

Харківська влада не хоче порушувати комфорт життя в місті

Влада Харкова не зупинятимуть роботу громадського транспорту, незважаючи на потрапляння міста в "червону" зону карантину. Згідно з умовами адаптивного карантину, регіон, який потрапляє в "червону" зону зобов'язаний зупинити роботу громадського транспорту.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.

"Ніяких обмежень по транспорту в Харкові вводитися не буде. І це не мій передвиборче гасло, а нормальне ставлення до харків'ян і забезпечення їх комфортного життя в місті", - повідомив мер Харкова Геннадій Кернес.

Нагадаємо, сьогодні, 7 серпня, в Україні оновили списки карантинних зон.

У нових списках Харків був внесений в "червону" зону, яка має на увазі зупинку громадського транспорту, закриття освітніх установ, ресторанів, торгово-розважальних центрів тощо.

Відзначимо, на цьому тижні міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав напруженою ситуацію з коронавірусів в Харкові, де фіксується переважна більшість всіх нових випадків в області.

За даними РНБО, за останню добу в Харківській області підтвердили 146 нових випадків коронавируса. Це четвертий найгірший показник серед областей в Україні - більше хворих виявили лише в Києві, Львівській та Одеській областях.