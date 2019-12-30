Кабмін дозволив "Нафтогазу" підписати договір про транзит з "Газпромом"

Кабінет міністрів України дозволив НАК "Нафтогаз України" підписати договір про транзит газу з російською компанією "Газпром". Про це йдеться в розпорядженні українського уряду.

Так, у постанові йдеться, що Кабмін дає згоду на підписання угоди між "Нафтогазом" та російським "Газпромом" щодо транзиту природного газу через територію України у 2020-2024 роках.

Крім того, уряд дозволив "Нафтогазу" підписати мирову угоду з "Газпромом" щодо існуючих газових спорів та щодо основних умов подальших відносин між компаніями з організації транспортування газу.

Нагадаємо, раніше глава оператора "Газотранспортної системи України" Сергій Макогон оголосив про завершення чотириденного переговорного процесу з "Газпромом" щодо транзиту газу. Він додав, що українська сторона вирушила в Брюссель для підписання угоди зі словацьким оператором ГТС Eustream.

Крім того, заступник міністра юстиції України Іван Ліщина заявив, що російський "Газпром" і українська сторона підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі. Також Ліщина опублікував документ, підписаний представником "Газпрому" Оленою Бурмістровою та міністром юстиції України Денисом Малюською.

Також РБК-Україна писало, що 19 грудня Росія, Україна та Європейська комісія досягли принципової угоди по транзиту газу.