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Уряд дозволив АЗС підняти ціни на бензин і дизпаливо

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Україна, Середа 02 червня 2021 15:42
Уряд дозволив АЗС підняти ціни на бензин і дизпаливо Фото: ціни на бензин і дизпаливо можуть зрости на 50-60 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до Методики визначення середньої оптової ціни на бензин і дизельне паливо. Від цієї ціни АЗС можуть встановлювати свої надбавки.

Постанова була прийнята на засіданні Кабінету Міністрів 2 червня, яке транслювалося в Youtube.

До методики додані "витрати на зовнішнє логістичне забезпечення та інші витрати, передбачені зовнішньоекономічним договором (контрактом) у сумі 27 долар за тонну".

Згідно з приблизними розрахунками, середня оптова ціна може збільшитися на 55 копійок за літр для бензину і 61 копійку для дизельного палива.

Нагадаємо, Кабінет міністрів з 15 травня ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Згідно з постановою, НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки щомісяця до 1, 11 і 21 числа.

Одночасно була визначена середня вартість 1 літра бензину на рівні 25,22 гривень і дизельного палива на рівні 20,89 гривень. З урахуванням націнки стеля роздрібної ціни на АЗС була встановлена на рівні 30,22 гривень для бензину і 27,89 гривень для дизельного палива.

За новими розрахунками, з початку червня з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,92 гривень за літр, дизельного палива - 27,91 гривень за літр.

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