Уряд дозволив АЗС підняти ціни на бензин і дизпаливо

Кабінет міністрів вніс зміни до Методики визначення середньої оптової ціни на бензин і дизельне паливо. Від цієї ціни АЗС можуть встановлювати свої надбавки.

Постанова була прийнята на засіданні Кабінету Міністрів 2 червня, яке транслювалося в Youtube .

Згідно з приблизними розрахунками, середня оптова ціна може збільшитися на 55 копійок за літр для бензину і 61 копійку для дизельного палива.

До методики додані "витрати на зовнішнє логістичне забезпечення та інші витрати, передбачені зовнішньоекономічним договором (контрактом) у сумі 27 долар за тонну".

Нагадаємо, Кабінет міністрів з 15 травня ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Згідно з постановою, НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки щомісяця до 1, 11 і 21 числа.

Одночасно була визначена середня вартість 1 літра бензину на рівні 25,22 гривень і дизельного палива на рівні 20,89 гривень. З урахуванням націнки стеля роздрібної ціни на АЗС була встановлена на рівні 30,22 гривень для бензину і 27,89 гривень для дизельного палива.

За новими розрахунками, з початку червня з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,92 гривень за літр, дизельного палива - 27,91 гривень за літр.