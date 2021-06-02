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АЗС дозволили підняти ціни на бензин і ДП: оприлюднена нова максимальна ціна

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Україна, Середа 02 червня 2021 10:27
АЗС дозволили підняти ціни на бензин і ДП: оприлюднена нова максимальна ціна Фото: автозаправкам дозволили підняти ціни на бензин і ДП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові розрахунки станом на 1 червня надала НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

Розрахункові ціни підвищені для бензину з 24,84 гривень до 24,92 гривень за літр, для дизельного палива з 20,89 гривень до 20,91 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,92 гривень за літр, дизельного палива - 27,91 гривень за літр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів з 15 травня ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Згідно з постановою, НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки щомісяця до 1, 11 і 21 числа.

Одночасно була визначена середня вартість 1 літра бензину на рівні 25,22 гривень і дизельного палива на рівні 20,89 гривень. З урахуванням націнки стеля роздрібної ціни на АЗС була встановлена на рівні 30,22 гривень для бензину і 27,89 гривень для дизельного палива.

Після цього 21 травня розрахункова ціна для бензину була знижена до 24,84 гривень, для дизельного палива залишилася незмінною - 20,89 гривень за літр.

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