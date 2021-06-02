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Кабмін дозволить АЗС підняти ціни на бензин та ДТ на 60 копійок

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Україна, Середа 02 червня 2021 12:48
Кабмін дозволить АЗС підняти ціни на бензин та ДТ на 60 копійок Фото: АЗС зможуть підняти ціни на бензин на 60 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів планує внести зміни до методики визначення середньої оптової ціни на бензин та дизельне пальне. Від цієї ціни АЗС можуть встановлювати свої надбавки.

Відповідний проект міститься у порядку денному до засідання Кабінету міністрів 2 червня.

До методики розрахунку додадуть "витрати на зовнішнє логістичне забезпечення та інші витрати, передбачені зовнішньоекономічним договором (контрактом) у сумі 27 долар за тонну".

Згідно з приблизними розрахунками, середня оптова ціна може збільшитися на 55 копійок за літр для бензину та 61 копійку для дизельного пального.

Нагадаємо, Кабінет міністрів з 15 травня ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Згідно з постановою, НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки щомісяця до 1, 11 і 21 числа.

Одночасно була визначена середня вартість 1 літра бензину на рівні 25,22 гривень і дизельного палива на рівні 20,89 гривень. З урахуванням націнки стеля роздрібної ціни на АЗС була встановлена на рівні 30,22 гривень для бензину і 27,89 гривень для дизельного палива.

За новими розрахунками, з початку червня з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,92 гривень за літр, дизельного палива - 27,91 гривень за літр.

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