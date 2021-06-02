Правительство разрешило АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо

Фото: цены на бензин и дизтопливо могут вырасти на 50-60 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кабинет министров внес изменения в методику определения средней оптовой цены на бензин и дизельное топливо. От этой цены АЗС могут устанавливать свои надбавки.

Постановление было принято на заседании Кабинета министров 2 июня, которое транслировалось в Youtube.

В методику добавлены "расходы на внешнее логистическое обеспечение и другие расходы, предусмотренные внешнеэкономическим договором (контрактом) в сумме 27 доллар за тонну". Согласно приблизительным расчетам, средняя оптовая цена может увеличиться на 55 копеек за литр для бензина и 61 копейку для дизельного топлива.