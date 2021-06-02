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Правительство разрешило АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо

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Украина, Среда 02 июня 2021 15:42
Правительство разрешило АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо Фото: цены на бензин и дизтопливо могут вырасти на 50-60 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в методику определения средней оптовой цены на бензин и дизельное топливо. От этой цены АЗС могут устанавливать свои надбавки.

Постановление было принято на заседании Кабинета министров 2 июня, которое транслировалось в Youtube.

В методику добавлены "расходы на внешнее логистическое обеспечение и другие расходы, предусмотренные внешнеэкономическим договором (контрактом) в сумме 27 доллар за тонну".

Согласно приблизительным расчетам, средняя оптовая цена может увеличиться на 55 копеек за литр для бензина и 61 копейку для дизельного топлива.

Напомним, Кабинет министров с 15 мая ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Согласно постановлению, НАК "Нафтогаз Украины" подает расчеты Министерству экономики ежемесячно до 1, 11 и 21 числа.

Одновременно была определена средняя стоимость 1 литра бензина на уровне 25,22 гривен и дизельного топлива на уровне 20,89 гривен. С учетом наценки потолок розничной цены на АЗС был установлен на уровне 30,22 гривен для бензина и 27,89 гривен для дизельного топлива.

По новым расчетам, с начала июня с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,92 гривен за литр, дизельного топлива - 27,91 гривен за литр.

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