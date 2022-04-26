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Україна отримала офіційний статус у європейській мережі передачі електроенергії ENTSO-E

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Україна, Вівторок 26 квітня 2022 16:14
Україна отримала офіційний статус у європейській мережі передачі електроенергії ENTSO-E Фото: Україна отримала офіційний статус в ENTSO-E (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НЕК "Укренерго" отримала статус члена-спостерігача ENTSO-E, європейської мережі операторів системи передачі електроенергії. Підписання угоди відбулося 26 квітня у Варшаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Як зазначили в прес-службі, "статус члена-спостерігача дозволить НЕК "Укренерго" приєднатись до міжнародного об’єднання європейських операторів системи передачі".

Як член-спостерігач український оператор зможе брати участь у засіданнях Регіональної Групи ENTSO-E "Континентальна Європа". Представники компанії зможуть увійти до робочих та експертних груп ENTSO-E, які займаються питаннями розвитку ринку електроенергії, балансування, допоміжних послуг, електронного обміну даними, розвитку кіберзахисту в електроенергетичному секторі, інтеграції відновлюваних джерел енергії тощо.

У заході взяли участь комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон, президент ENTSO-E Ерве Лафайє, представники Польщі, керівництво НЕК "Укренерго" та інші.

Нагадаємо, Україна після приєднання до європейської енергосистеми (ENTSO-E) наприкінці лютого 2022 року експортує електроенергію до Польщі. Але Україна може збільшити експорт електроенергії в Європу в 10 разів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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