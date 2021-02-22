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Зеленський схвалив зниження ставки ПДВ для аграріїв з 20% до 14%

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 22:53
Зеленський схвалив зниження ставки ПДВ для аграріїв з 20% до 14% Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський підписав закон про зниження ставки ПДВ для аграріїв з 20% до 14%. Документ передбачає зниження ставки ПДВ для низки сільськогосподарської продукції.

Про це повідомив Офіс президента України.

Як пояснили в ОП, закон спрямований на забезпечення підтримки сільськогосподарського товаровиробництва в Україні, залучення інвестицій та підвищення конкурентоспроможності українського сільського господарства.

Закон запроваджує знижену ставку ПДВ для такої сільськогосподарської продукції:

  • велика рогата худоба, жива;
  • свині, живі;
  • пшениця;
  • жито;
  • ячмiнь;
  • овес;
  • кукурудза;
  • соєвi боби;
  • насiння льону;
  • насiння свирiпи та ріпаку, насiння соняшнику;
  • насiння та плоди iнших олiйних культур;
  • цукрові буряки.

Реалізація цього закону, як зазначають в ОП. має зменшити втрати державного бюджету та сприятиме детінізації у сфері аграрного виробництва.

Нагадаємо, парламент підтримав цей документ 17 грудня 2020 року. Законопроект підтримали 255 народних депутатів.

Крім того, минулого року нардепи хотіли зобов'язати малих фермерів щороку платити 6 тисяч гривень за кожен гектар землі, незалежно від доходу.

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