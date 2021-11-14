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Кабмін намагається привласнити 19,3 млрд гривен "зелених" єврооблігацій, - нардеп

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Київ , Неділя 14 листопада 2021 16:44
Кабмін намагається привласнити 19,3 млрд гривен "зелених" єврооблігацій, - нардеп Фото: Кабінет міністрів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Кабінет міністрів має намір привласнити 19,3 млрд грн, які європейські банки надали для виплати боргів інвесторам у відновлювану енергетику України.

Про це заявив нардеп Олексій Гончаренко, співголова міжфракційного об’єднання "Чиста енергія, здорове довкілля" в ефірі "Україна 24".

"Це якесь чергове волюнтаристське рішення, яке буде мати дуже серйозні наслідки для держави. Тому що на ринку альтернативної енергетики склалася глибока криза ще з початку минулого року. Накопичились борги в розмірі більше 20 млрд грн. І ці борги уряд пообіцяв сплатити повністю, він мав це зробити ще на початку цього року. Це були відповіді зобов’язання українського уряду, воно було закріплено законом, який був проголосований Верховною Радою та підписаний президентом", - сказав нардеп.

Він додав, що замість того, щоб направити гроші на оплату безпосередньо боргів, уряд спровокував нову кризу.

"Можливо у уряду є бажання закрити якусь іншу дирку. Але це безумовно позначиться на інвестиційному кліматі, це безумовно позначиться на кожному українцеві. Я вже мовчу про кліматичні зміни, про екологію, від якої Україна теж дуже серйозно страждає. І якість повітря і все інше", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, напередодні пізно увечері уряд звільнив керівника "ГарПоку" Петриковця. За його словами, Кабмін також заблокував на рівні Ощадбанку погашення боргів перед зеленими інвесторами.

Кошти в сумі 19,3 млрд грн були заблоковані за вказівкою уряду.

Петриковець звернувся до НАБУ з заявою про вчинення злочину.

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