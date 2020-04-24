Кабмін провів низку кадрових рішень

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні уряду 24 квітня ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Так, уряд прийняв рішення про звільнення Ігоря Буграка з посади голови Офісу фінансового контролю. Також були звільнені заступник міністра регіонального розвитку В'ячеслав Негода та заступник міністра енергетики Сергій Масліченко.

Крім цього Кабмін призначив на посади заступників міністра розвитку громад і територій України Ганна Коваленко і Наталія Хоцянівська.

Також у зв'язку із звільненням голів Державної митної служби Максима Нефьодова та Державної податкової служби Сергія Верланова, тимчасові обов'язки керівників були покладені на Ігоря Муратова і Михайла Титарчука відповідно.

Раніше РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін призначить нових голів Митниці та Податкової служб найближчим часом.

Також повідомлялося, що мовний омбудсмен Тетяна Монахова йде з посади. Вона звільняється через півроку після призначення. При цьому в ЗМІ повідомлялося, що з моменту призначення на посаду Монахова не отримувала заробітну плату, оскільки не було сформовано секретаріат мовного омбудсмена.