Кабмін провів аудит всіх шахт державного значення

Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Гончарука, по кожній із шахт уряд проводить оцінку економічної ситуації

Кабінет міністрів провів аудит усіх шахт державного значення та планує підтримати шахти, які економічно доцільно фінансувати. Про це заявив голова уряду Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, по кожній із шахт зараз проводиться оцінка економічної ситуації.

"Шахтарі, на жаль, були завжди заручниками держави. Зараз ми провели аудит усіх шахт державного значення. Їх 34. По кожній з них ми зараз оцінюємо економічну ситуацію. Ті шахти, де є економічна доцільність. Де вони можуть конкурувати, ми будемо підтримувати настільки, наскільки це можливо", - заявив Гончарук.

Глава уряду запевнив, що усім шахтарям з інших шахт знайдуть роботу.

"А ті шахти, де немає економічного рішення, які у нас внаслідок безвідповідального хазяйнування протягом десятків років доведені "до ручки", і підняти їх економічно спроможності немає: будемо шукати можливість, щоб кожна людина, яка там зараз працює, не залишилась на вулиці. Не переживайте. Ми подбаємо про шахтарів та про їх сім’ї. Ми знайдемо можливість для кожного з них забезпечити майбутнє", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, в кінці грудня уряд частково погасив заборгованість із виплати зарплати шахтарям. Так, казначейство перерахувало 322 мільйони гривень на погашення заборгованості.

Як писало РБК-Україна, в держбюджеті на 2020 рік передбачене додаткове фінансування програми "Реструктуризація вугільних шахт" у сумі 1 млрд гривень. Дана програма дозволить забезпечити своєчасну виплату заробітної плати шахтарям.