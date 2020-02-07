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Кабмин провел аудит всех шахт государственного значения

Новости » Политика     07.02.2020 - 12:28
Кабмин провел аудит всех шахт государственного значения
Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Гончарука, по каждой из шахт правительство проводит оценку экономической ситуации

Кабинет министров провел аудит всех шахт государственного значения и планирует поддержать шахты, которые экономически целесообразно финансировать. Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, по каждой из шахт сейчас проводится оценка экономической ситуации.

"Шахтеры, к сожалению, были всегда заложниками государства. Сейчас мы провели аудит всех шахт государственного значения. Их 34. По каждой из них мы сейчас оцениваем экономическую ситуацию. Те шахты, где есть экономическая целесообразность. Где они могут конкурировать, мы будем поддерживать настолько, насколько это возможно", - заявил Гончарук.

Глава правительства заверил, что всем шахтерам с других шахт найдут работу.

"А те шахты, где нет экономического решения, которые у нас в результате безответственного хозяйствования на протяжении десятков лет доведены "до ручки", и поднять их экономически способности нет: будем искать возможность, чтобы каждый человек, который там сейчас работает, не остался на улице. Не переживайте. Мы позаботимся о шахтерах и об их семьях. Мы найдем возможность для каждого из них обеспечить будущее", - сказал премьер.

Напомним, в конце декабря правительство частично погасило задолженность по выплате зарплаты шахтерам. Так, казначейство перечислило 322 миллиона гривен на погашение задолженности.

Как писало РБК-Украина, в госбюджете на 2020 год предусмотрено дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 млрд гривен. Данная программа позволит обеспечить своевременную выплату заработной платы шахтерам.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныШахтааудитАлексей Гончарук
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