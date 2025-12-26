Кабмин просят ввести мораторий для тарифов на газ: о чем речь

В Ассоциации подчеркнули, что повышение тарифов приведет к росту затрат предприятий теплоснабжения и сделает их убыточными. Уже сейчас в ряде общин действующие тарифы покрывают лишь около 50% реальной себестоимости производства тепловой энергии.

"Ассоциация прифронтовых городов и общин призывает Правительство ввести мораторий на повышение тарифов на распределение природного газа на период действия военного положения", - сказано в сообщении.

Также предлагается рассмотреть дополнительные меры государственной поддержки предприятий тепловой энергетики прифронтовых общин, в том числе компенсацию увеличения расходов в районах с повышенными рисками для безопасности.