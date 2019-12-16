Кабмін просить Раду пришвидшити розгляд закону про гральний бізнес

Кабінет міністрів просить парламент пришвидшити розгляд законопроекту про гральний бізнес. Про це повідомила представник Кабміну у Верховній раді Олена Шуляк, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардеп наголосила, що в держбюджеті на 2020 рік уже передбачене надходження коштів від регулювання у цих сферах.

"Також звертаємо вашу увагу на два законопроекти 1182-1 і 2424. Просимо їх поставити до порядку денного. Також звертаю увагу на два законопроекти, які дуже важливі для уряду. Це №2240 щодо регулювання питання видобутку бурштину. Він стоїть у порядку денному і законопроект № 2285 "Про державне врегулювання у сфері організації та проведення азартних ігор", - заявила Шуляк.

"Саме законопроект №2285 ще не розглядався на комітеті. Було б добре, якби ми пришвидшились для того, щоб включити його найближчим часом (у порядок денний, - ред.)", - додала вона.

Нагадаємо, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевняв, що законопроект про гральний бізнес Верховна рада прийме в першому читанні до Нового року.

Як писало РБК-Україна, в кінці жовтня глава ВР Дмитро Разумков заявляв, що законопроект уряду про гральний бізнес ще не готовий до розгляду у сесійній залі.

Так, 23 жовтня на сайті Верховної ради з'явився текст урядового законопроекту №2285 про легалізацію грального бізнесу.

Відзначимо, на початку вересня глава держави Володимир Зеленський доручив ВР прийняти закони про легалізацію грального бізнесу. Він доручив схвалити документ до 1 грудня 2019 року.

Додамо також, прем'єр Олексій Гончарук заявив, що економічний ефект від легалізації грального бізнесу очікується в сумі 2-2,5 млрд гривень. Сума буде залежати від того, який закон буде прийнятий Верховною радою.