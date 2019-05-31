Кабмін просить Раду ухвалити 3 закони для стимулювання розвитку економіки

Фото: Степан Кубів (facebook.com Olexandr2013)

Зокрема, ухвалення закону про концесії дозволить Україні ефективно залучити інвесторів

В останні тижні роботи перед достроковими виборами Верховна рада має ухвалити три закони, які стимулюватимуть розвиток економіки країни. Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, один з таких проектів - закон про концесії у другому читанні.

"У нас залишилось два місяці послужити народові України. Я пропоную вам поставити в порядок денний та розглянути лише три законопроекти, які суттєво стимулюють економічний розвиток України. Це законопроект "Про концесії" на друге читання №8125, який повністю реформує сферу концесійного законодавства", - заявив Кубів.

За його словами, ухвалення законопроекту дозволить Україні ефективно залучити інвесторів.

"Це законопроект щодо стимулювання інвестиційної діяльності №8124, що покращить позиції у рейтингу легкості ведення бізнесу. Це законопроект про канонічну декомунізацію №4650, який передбачає полегшення тиску контролюючих органів на бізнес", - додав він.

Нагадаємо, на початку квітня комітет з питань економічної політики рекомендував Верховній раді прийняти проект закону №8125 про концесії у другому читанні.

Як писало РБК-Україна раніше, в квітні 2018 року Верховна рада 240 голосами прийняла в першому читанні законопроект № 8125 "Про концесії".

Додамо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман раніше заявляв, що Кабінет міністрів підтримує прийняття закону про концесії.