Кабмин просит НБУ разрешить бизнесу продажу валюты для расчетов с кредиторами
Фото: Кабинет министров Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Кабинет министров обратился в Национальный банк Украины с просьбой разрешить продажу валюты ряду украинских компаний для расчетов с западными кредиторами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства.
В список компаний, которым планируется продажа валюты, вошли Vodafone Украина, Интерпайп, Kernel, ДТЭК.
Все они имеют кредиты в западных банках или эмитентами выпуска еврооблигаций.
Согласно пояснительной записке к распоряжению правительства, это решение призвано вернуть доверие западных партнеров к Украине.
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