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Кабмин просит НБУ разрешить бизнесу продажу валюты для расчетов с кредиторами

Среда 14 февраля 2024 22:03
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Кабмин просит НБУ разрешить бизнесу продажу валюты для расчетов с кредиторами Фото: Кабинет министров Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Кабинет министров обратился в Национальный банк Украины с просьбой разрешить продажу валюты ряду украинских компаний для расчетов с западными кредиторами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства.

В список компаний, которым планируется продажа валюты, вошли Vodafone Украина, Интерпайп, Kernel, ДТЭК.

Все они имеют кредиты в западных банках или эмитентами выпуска еврооблигаций.

Согласно пояснительной записке к распоряжению правительства, это решение призвано вернуть доверие западных партнеров к Украине.

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Национальный банк Украины
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